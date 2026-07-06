Nuevo Bono por Hijo 2026: Revisa con tu RUT si calificas en el Registro Social de Hogar

El beneficio irá en ayuda de familias con hijos de hasta 13 años, que sean parte del 80% más vulnerable del país de acuerdo a la calificación del Registro Social de Hogares (RSH). Así puedes revisar tu situación.

El proyecto de ley del Bono de $30 mil por hijo, que fue anunciado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, busca entregar un aporte económico por cada hijo o hija menor de 13 años.

Desde el gobierno le pusieron suma urgencia a la tramitación con la que se espera ayudar de forma directa y sin necesidad de postulación a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de hogares.

El Bono de $30 mil por hijo será asignado automáticamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos.





Este aporte entregará el monto a las familias que pertenezca al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Requisitos para recibir el Bono de $30 mil por hijo

El nuevo Bono por Hijo beneficia a familias que cuenten con hijos de entre 0 a 13 años, con dinero para en apoyo a los gastos relacionados al hogar.

Para recibir el beneficio hay que cumplir con estos requisitos:

Tener hijos entre 0 a 13 años (cumplidos al 1 de junio de 2026).

(cumplidos al 1 de junio de 2026). Pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Revisa con tu RUT si calificas en el RSH

Puedes conocer el tramo en el que estás revisando con tu RUT directamente en el Registro Social de Hogares.

Si cumples con la calificación socioeconómica solicitada podrás acceder al beneficio del Bono de $30 mil por hijo sin necesidad de postular.

Para revisar o actualizar tus datos en el Registro Social de Hogares debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web del Registro Social de Hogares en www.registrosocial.gob.cl o haciendo clic en la imagen inferior.

o haciendo clic en la imagen inferior. En el banner principal dar clic a “Ir a mi registro”.

Se desplegará una pestaña en la Ventanilla Única Social en la que te dará la opción de crear o actualizar tu registro a la que debes ingresar con tu RUT y ClaveÚnica.

en la que te dará la opción de crear o actualizar tu registro a la que debes En esa misma ventana aparecerá tu clasificación correspondiente y el porcentaje en el que te encuentras.

En caso de modificar datos, debes seleccionar lo que quieras cambiar en el formulario correspondiente.

¿Cuándo se paga el Bono de $30 mil por hijo?

La fecha de pago del Bono de $30 mil por hijo todavía no está confirmada ya que depende de su tramitación en el Congreso.

Según informó el gobierno, una vez que se apruebe el pago se realizará mediante el Instituto de Previsión Social (IPS), instituciones que ya administran las asignaciones familiares y subsidios existentes y transferencias electrónicas.

Una vez que se realice la emisión del pago, el Bono de $30 mil por hijo er cobrado dentro del plazo máximo de nueve meses.