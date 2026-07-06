La dolorosa pérdida familiar que enluta al comediante Rodrigo González: “Cuántas penurias pasamos…”

A través de una publicación en Instagram, el humorista comunicó el deceso con una fotografía del recuerdo y una emotiva dedicatoria. “No te rendiste nunca, a pesar de todas tus penas”, señaló.

El mundo de la comedia y la televisión reaccionó este lunes al fallecimiento de la madre del humorista chileno Rodrigo González.

A través de una publicación en Instagram, el propio comediante comunicó el deceso con una fotografía del recuerdo y una emotiva dedicatoria.

“No te rendiste nunca, a pesar de todas tus penas. No dejaste de luchar, a pesar de todos estos años postrada. No dejaste de sonreír, cuando la vida te probaba”, partió señalando.





La muerte que enluta al comediante Rodrigo González

En el mismo texto, González agradeció a su mamá por introducirlo en su gusto por la cultura. “Gracias a ti amé el arte, el teatro, la pintura. Gracias a que tú me impulsaste a ir a la escuela de teatro a cumplir mi sueño, es que me hice actor“.

“Siempre riendo. Buena para los dulces y los chocolates. Dibujábamos y pintábamos juntos. Cuántas penurias pasamos, mamá. Pero salimos adelante. Nos criaste bien. Mañosa, con carácter. Nos dejaste a los 3 con personalidad”, agregó.

Al finalizar, el humorista expresó: “Descansa en paz, mamá. Tus nietos crecen bien. Y nosotros somos hombres realizados. Que Dios te reciba en sus brazos. Eres la mujer más fuerte que jamás conocí en mi vida“.

La sentida publicación generó las inmediatas reacciones de figuras del espectáculo como Yamila Reyna, Daniel Fuanzalida, Pedro Ruminot, Antonella Ríos, Álvaro Salas, Mauricio Flores, Javiera Contador y Pedro Ruminot, entre otros.