Daniela Muñoz va por la corona de Reina Guachaca 2026: Así puedes votar por la periodista de Chilevisión

La reconocida notera de Contigo en la Mañana se ha transformado en uno de los rostros más populares del bloque matinal y hoy es la única representante de Chilevisión en la competencia.

La carrera por convertirse en Rey y Reina Guachaca 2026 ya comenzó y una de las postulantes que busca conquistar al público es la periodista Daniela Muñoz, reconocida notera de Contigo en la Mañana y, además, la única representante de Chilevisión en la competencia.

La comunicadora se ha transformado en uno de los rostros más populares de la televisión matinal gracias a sus despachos en terreno, cercanía con la gente y espontaneidad frente a las cámaras.

Con más de una década ligada al periodismo, Muñoz llegó a Chilevisión en 2021 y hoy es una de las figuras más reconocibles del equipo liderado por Andrea Arístegui y Eduardo de la Iglesia.

Su nombre comenzó a sonar como posible candidata durante las actividades previas a la Cumbre Guachaca 2026. Incluso, en una conversación al aire, la propia periodista bromeó con la posibilidad de iniciar una campaña para quedarse con la tradicional corona.





¿Cómo votar por Daniela Muñoz para Reina Guachaca?

Daniela Muñoz, de 32 años, ha desarrollado gran parte de su carrera en televisión y radio. Actualmente, destaca como reportera de Contigo en la Mañana, donde ha cubierto desde emergencias y desalojos hasta historias ciudadanas y contingencia nacional.

Su estilo cercano y su constante contacto con la audiencia han sido claves para ganarse el cariño de los televidentes, una característica que ahora espera transformar en votos para alcanzar el cetro guachaca.

Para votar por ella, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio guachacas.lacuarta.com

Vota por el Rey Guachaca y presiona “siguiente”

y presiona “siguiente” Luego, elige a Daniela Muñoz como Reina Guachaca

Continúa al registro, donde debes ingresar tus datos personales

Cabe mencionar que los próximos soberanos serán coronados en la Gran Cumbre Guachaca 2026, que se desarrollará en septiembre de este año en Estación Mapocho. Puedes votar por tus candidatos favoritos UNA VEZ al día.