Muere sospechoso que se habría aliado con Gyvens en crimen del empresario Jaime Solanes

Según información a la que tuvo acceso CHV Noticias, Miguel Ángel Cerda se encontraba cumpliendo prisión preventiva hospitalizado producto de un cáncer terminal.

Este martes se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Cerda, imputado por el crimen del empresario Jaime Solanes, ocurrido en marzo del 2025 en Quinta Normal.

El hombre se encontraba cumpliendo prisión preventiva en calidad de autor intelectual del asesinato de quien era su cuñado, lo que planificó junto a su exyerno, el exintegrante de Reggaeton Boys, Gyvens Laguerre.

Según fuentes cercanas a la investigación a las que tuvo acceso CHV Noticias, Cerda padecía cáncer terminal y cumplía su pena estando hospitalizado desde mayo de este año.





¿Por qué era sospechoso Miguel Ángel Cerda en el crimen?

En marzo del 2025 el empresario Jaime Solanes Mestre (72), dueño de la empresa Plásticos Solanes, fue asesinado a sangre fría cuando llegaba a su trabajo en Juan Martínez de Rozas con Pasaje Uno.

En febrero de este año, y gracias a una investigación de la Fiscalía ECOH, se logró la detención de Gyvens Laguerre y Miguel Ángel Cerda.

De acuerdo a lo que señaló el Ministerio Público, el exintegrante de Reggaeton Boys y su exsuegro habrían planificado el homicidio con dos meses de anticipación.

Todo se habría originado por una disputa entre Cerda y Solanes, quien era su cuñado, producto de una millonaria herencia cercana 2 mil millones de pesos.

La tesis de la Fiscalía señala que Miguel Ángel Cerda habría contactado a Gyvens para que éste le facilitara el contacto con un sicario y terminar con la vida de empresario.