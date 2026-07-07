Horror en Arica: Hombre es investigado por acuchillar a su hermano y arrancarle parte del dedo

El presunto autor del homicidio frustrado fue detenido y formalizado este lunes, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva al ser considerado un peligro para la sociedad.

Impacto generó en Arica un violento episodio ocurrido durante la tarde del pasado domingo, luego que un hombre fuera acusado de intentar matar a su propio hermano al interior de una vivienda de la ciudad.

Por este hecho, el Juzgado de Garantía de Arica decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Y.E.C.G., quien fue formalizado por el delito de homicidio simple frustrado.

Lo que se sabe del violento ataque en Arica

De acuerdo a los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el ataque se registró cerca de las 17:20 horas en un domicilio ubicado en calle Tocopilla. En ese lugar, el imputado compartía con la víctima, identificada como su hermano, cuando se produjo una violenta agresión.

Según la investigación preliminar, el acusado habría utilizado un cuchillo para perseguir y atacar a la víctima, provocándole múltiples heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo, incluyendo los brazos, el costado izquierdo y una de sus orejas.





Uno de los aspectos que más conmoción causó fue que, además de las lesiones con arma blanca, el imputado presuntamente mordió a su hermano y le arrancó parte del dedo meñique de la mano derecha .

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, donde permaneció internada bajo observación médica.

Durante la audiencia de formalización, la jueza María Eugenia Correa Elizalde acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó el ingreso del imputado al Complejo Penitenciario de Acha, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.

Asimismo, el tribunal estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, período en el que se reunirán nuevos antecedentes para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.