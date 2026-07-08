Ránking elige a hotel chileno como el mejor resort de Sudamérica: Dónde se ubica y cuánto cuesta

La distinción fue otorgada por los lectores de la revista estadounidense Travel + Leisure, quienes cada año evalúan hoteles, resorts, ciudades, islas, cruceros y diversas experiencias de viaje alrededor del mundo.

Un hotel chileno recibió un importante reconocimiento al ser elegido como el Resort N°1 de Sudamérica en los Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, uno de los rankings más prestigiosos de la industria turística mundial.

La distinción fue otorgada por los lectores de la revista estadounidense Travel + Leisure, quienes cada año evalúan hoteles, resorts, ciudades, islas, cruceros y diversas experiencias de viaje alrededor del mundo.

¿Dónde está ubicado el reconocido hotel chileno?

Se trata de The Singular Patagonia, hotel que se encuentra en Puerto Bories, en la comuna de Natales, a orillas del Canal Señoret , en la región de Magallanes.

Uno de sus principales atractivos es que funciona en las instalaciones del antiguo Frigorífico Bories, un histórico complejo industrial restaurado que actualmente posee la categoría de Monumento Nacional de Chile.





Desde este punto, los visitantes pueden acceder a excursiones por algunos de los destinos más emblemáticos de la Patagonia, incluyendo glaciares, fiordos, estancias históricas, montañas y el reconocido Parque Nacional Torres del Paine.

¿Cuánto cuesta alojar en The Singular Patagonia?

De acuerdo con las tarifas disponibles del hotel, los valores por noche para una persona varían según la temporada:

Temporada baja (abril a octubre): Desde US$468 por noche, aproximadamente $435.000.

Desde US$468 por noche, aproximadamente $435.000. Temporada media (noviembre, primeros días de diciembre y marzo): Desde US$747 por noche, cerca de $695.000.

Desde US$747 por noche, cerca de $695.000. Temporada alta (enero y febrero): Desde US$1.377 por noche, aproximadamente $1.281.000.

Desde US$1.377 por noche, aproximadamente $1.281.000. Navidad y Año Nuevo: Desde US$4.300 por noche, alrededor de $4 millones.

Revisa el ránking completo acá.