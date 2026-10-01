Expogame Santiago 2026: Dónde y cuándo se realizará el masivo evento de videojuegos

El evento reunirá durante tres jornadas a todos los gamers, con zonas de juego, stands, actividades, invitados y espectáculos en uno de los principales recintos culturales de Santiago.

Expogame Santiago 2026 ya prepara una nueva edición para los fanáticos de los videojuegos y la cultura gamer. El encuentro contará con distintas experiencias para el público, además de espacios dedicados a marcas, competencias, productos y actividades especiales.

¿Cuándo y dónde se realizará Expogame Santiago 2026?

Expogame Santiago 2026 se realizará el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho, en Santiago.

Durante las tres jornadas, el evento estará abierto al público general desde las 13:00 hasta las 19:00 horas. Quienes cuenten con entrada SWAG podrán ingresar desde las 12:00 horas, una hora antes que el resto de los asistentes.

¿Cómo conseguir las entradas para Expogame Santiago 2026?

Las entradas para Expogame Santiago 2026 se pueden adquirir a través de Punto Ticket. Además, durante los tres días del evento habrá una boletería disponible en el acceso al recinto.

Los tipos de entrada disponibles son:

Pase Diario: acceso durante una jornada, de 13:00 a 19:00 horas.

Abono General: acceso los tres días del evento, de 13:00 a 19:00 horas.

Entrada SWAG: acceso los tres días desde las 12:00 horas, además de experiencias exclusivas y un Meet & Chill con un artista a elección.

Pase Diario Squad: entrada para cuatro personas pagando solo tres, válida por una jornada.

Abono Squad: entrada para cuatro personas pagando solo tres, con acceso durante los tres días.

Los menores de 6 años ingresan gratis, mientras que desde los 6 años se debe pagar entrada.