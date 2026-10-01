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Expogame Santiago 2026: Dónde y cuándo se realizará el masivo evento de videojuegos

El evento reunirá durante tres jornadas a todos los gamers, con zonas de juego, stands, actividades, invitados y espectáculos en uno de los principales recintos culturales de Santiago.

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

Expogame Santiago 2026 ya prepara una nueva edición para los fanáticos de los videojuegos y la cultura gamer. El encuentro contará con distintas experiencias para el público, además de espacios dedicados a marcas, competencias, productos y actividades especiales.

¿Cuándo y dónde se realizará Expogame Santiago 2026?

Expogame Santiago 2026 se realizará el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho, en Santiago.

Durante las tres jornadas, el evento estará abierto al público general desde las 13:00 hasta las 19:00 horas. Quienes cuenten con entrada SWAG podrán ingresar desde las 12:00 horas, una hora antes que el resto de los asistentes.

¿Cómo conseguir las entradas para Expogame Santiago 2026?

Las entradas para Expogame Santiago 2026 se pueden adquirir a través de Punto Ticket. Además, durante los tres días del evento habrá una boletería disponible en el acceso al recinto.

Los tipos de entrada disponibles son:

  • Pase Diario: acceso durante una jornada, de 13:00 a 19:00 horas.
  • Abono General: acceso los tres días del evento, de 13:00 a 19:00 horas.
  • Entrada SWAG: acceso los tres días desde las 12:00 horas, además de experiencias exclusivas y un Meet & Chill con un artista a elección.
  • Pase Diario Squad: entrada para cuatro personas pagando solo tres, válida por una jornada.
  • Abono Squad: entrada para cuatro personas pagando solo tres, con acceso durante los tres días.

Los menores de 6 años ingresan gratis, mientras que desde los 6 años se debe pagar entrada.

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