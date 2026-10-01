¡Atención, gamers! Descubre dónde comprar entradas para la Expogame Santiago 2026 y cuáles son sus precios

La actividad se realizará en el Centro Cultural Estación Mapocho y contará con la visita de grandes invitados, actividades, zonas de juegos y mucho más. A continuación, conoce los detalles para poder acceder a este imperdible evento .

Este 2, 3 y 4 de octubre se realizará una nueva edición de la Expogame Santiago 2026, uno de los eventos del mundo del gaming más importantes del país y que tendrá increíbles invitados internacionales.

El encuentro se realizará en el Centro Cultural Estación Mapocho, donde se espera albergar a 24 mil personas y contará con diversos stands, zona de juegos y actividades para todos los gustos.

¿Qué tipo de entradas hay para la Expogame 2026?

El Pase Diario te permite ingresar 1 solo día al evento desde las 13:00 hasta las 19:00 horas y tiene los siguientes precios:

Viernes: $23.000

$23.000 Sábado: $28.750

$28.750 Domingo: $26.450

El Abono General te permite ingresar los tres días del evento desde las 13:00 hasta las 19:00 horas y tiene un valor de $55.200.

La entrada SWAG te permite ingresar los tres días a partir de las 12:00 horas (una hora antes del público general), acceder a zonas exclusivas, derecho a un Meet and Chill con artista a elección.

La entrada Swag tiene un valor de $149.500, con el cual también puedes obtener un Kit SWAG con el merchandising oficial de Expogame 2026.

El Pase Diario Squad es una entrada para cuatro personas pagando solo tres, válida por una jornada; tiene un valor que va desde los $17.250 hasta los $21.562.

Mientras que el Abono Squad es una entrada para cuatro personas pagando solo tres, con acceso durante los tres días. Este tiene un costo de $41.400.

¿Dónde comprar las entradas?

Para obtener tus entradas, puedes hacerlo a través de Punto Ticket y seleccionar tu opción favorita.

Además, se dispondrá de una boletería en la entrada del recinto durante los tres días que dura el evento.