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“Robo a Egipto”: El intenso debate que generó polémico triunfo de Argentina en octavos del Mundial

Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la victoria de La Albiceleste, partido que estuvo marcado por varias jugadas que fueron cuestionadas.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Argentina sobrevivió a otra batalla y derrotó 3-2 a Egipto, avanzando a los cuartos de final del Mundial en un partido repleto de polémicas.

Los Faraones, que desperdiciaron una ventaja de dos tantos, protestaron por un gol anulado a instancias del VAR que pudo liquidar el encuentro.

Esta situación, a la que se sumó un penal fallado por Lionel Messi en el comienzo del cotejo, provocó una ola de reacciones de parte de los hinchas.

Victoria de Argentina sobre Egipto provocó reacciones en redes

El pitazo final desató a varios fanáticos, quienes afirmaron que el conjunto de África fue directamente perjudicado en el duelo disputado en Atlanta.

“Un escándalo”, “robo a Egipto” o “no sigamos perdiendo el tiempo”, fueron solamente algunos de los comentarios.

La molesta radicó en el que tanto invalidado pudo haber liquidado el compromiso, pero se determinó un foul contra Lisandro Martínez en la previa.

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