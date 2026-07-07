“Robo a Egipto”: El intenso debate que generó polémico triunfo de Argentina en octavos del Mundial
Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la victoria de La Albiceleste, partido que estuvo marcado por varias jugadas que fueron cuestionadas.
Argentina sobrevivió a otra batalla y derrotó 3-2 a Egipto, avanzando a los cuartos de final del Mundial en un partido repleto de polémicas.
Los Faraones, que desperdiciaron una ventaja de dos tantos, protestaron por un gol anulado a instancias del VAR que pudo liquidar el encuentro.
Esta situación, a la que se sumó un penal fallado por Lionel Messi en el comienzo del cotejo, provocó una ola de reacciones de parte de los hinchas.
Victoria de Argentina sobre Egipto provocó reacciones en redes
El pitazo final desató a varios fanáticos, quienes afirmaron que el conjunto de África fue directamente perjudicado en el duelo disputado en Atlanta.
“Un escándalo”, “robo a Egipto” o “no sigamos perdiendo el tiempo”, fueron solamente algunos de los comentarios.
La molesta radicó en el que tanto invalidado pudo haber liquidado el compromiso, pero se determinó un foul contra Lisandro Martínez en la previa.
Mira los comentarios acá
Lo de Argentina se consuma ya como un escándalo.
— David Domouso Rosado (@DavidDomouso) July 7, 2026
ROBO HISTÓRICO A EGIPTO
— Elopi23 (@elopi23) July 7, 2026
Lo que acaban de ver mis ojos… Golazo de Egipto y posterior ROBO de Argentina
— Raúl Cuenca (@Cuneca9) July 7, 2026
Es una payasada el gol anulado a Egipto.
Con todo el amor del mundo por la Argentina, esto es una payasada.
— Delde (@deldemoniomismo) July 7, 2026
nunca vi un partido donde se hace tan evidente que argentina debe ganar, insolito, fuerza egipto
— maxi (@himaxvd) July 7, 2026
Sancionan 1 de Egipto y anulan un gol, pero las 79 previas de Argentina -incluidos manotazos a la cara- se perdonan
— Juan Carlos Sánchez (@JC_SanchezA) July 7, 2026
Que asqueroso robo le está propinando @Argentina a Egipto, con la princesa de Messi y su novia Infantino
— Hincha FC (@HinchaFC_1917) July 7, 2026
El atraco que le acaban de hacer a Egipto es histórico.
Esta mafia no va a dejar que Argentina sea eliminada.
— Alex (@_aleerm) July 7, 2026
Estamos en presencia de un escándalo han robado a Egipto descaradamente. Denle el trofeo a Messi y no sigamos perdiendo el tiempo. Argentina no le ganaba ni a Cabo Verde ni a Egipto sin trampas
— Simeon Calamaris (@SCalamaris) July 7, 2026