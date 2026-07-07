“Robo a Egipto”: El intenso debate que generó polémico triunfo de Argentina en octavos del Mundial

Las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la victoria de La Albiceleste, partido que estuvo marcado por varias jugadas que fueron cuestionadas.

Argentina sobrevivió a otra batalla y derrotó 3-2 a Egipto, avanzando a los cuartos de final del Mundial en un partido repleto de polémicas.

Los Faraones, que desperdiciaron una ventaja de dos tantos, protestaron por un gol anulado a instancias del VAR que pudo liquidar el encuentro.

Esta situación, a la que se sumó un penal fallado por Lionel Messi en el comienzo del cotejo, provocó una ola de reacciones de parte de los hinchas.





Victoria de Argentina sobre Egipto provocó reacciones en redes

El pitazo final desató a varios fanáticos, quienes afirmaron que el conjunto de África fue directamente perjudicado en el duelo disputado en Atlanta.

“Un escándalo”, “robo a Egipto” o “no sigamos perdiendo el tiempo”, fueron solamente algunos de los comentarios.

La molesta radicó en el que tanto invalidado pudo haber liquidado el compromiso, pero se determinó un foul contra Lisandro Martínez en la previa.

Mira los comentarios acá

Lo de Argentina se consuma ya como un escándalo. — David Domouso Rosado (@DavidDomouso) July 7, 2026

ROBO HISTÓRICO A EGIPTO — Elopi23 (@elopi23) July 7, 2026

Lo que acaban de ver mis ojos… Golazo de Egipto y posterior ROBO de Argentina — Raúl Cuenca (@Cuneca9) July 7, 2026

Es una payasada el gol anulado a Egipto. Con todo el amor del mundo por la Argentina, esto es una payasada. — Delde (@deldemoniomismo) July 7, 2026

nunca vi un partido donde se hace tan evidente que argentina debe ganar, insolito, fuerza egipto — maxi (@himaxvd) July 7, 2026

Sancionan 1 de Egipto y anulan un gol, pero las 79 previas de Argentina -incluidos manotazos a la cara- se perdonan — Juan Carlos Sánchez (@JC_SanchezA) July 7, 2026

Que asqueroso robo le está propinando @Argentina a Egipto, con la princesa de Messi y su novia Infantino — Hincha FC (@HinchaFC_1917) July 7, 2026

El atraco que le acaban de hacer a Egipto es histórico. Esta mafia no va a dejar que Argentina sea eliminada. — Alex (@_aleerm) July 7, 2026