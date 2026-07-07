Suiza vs Colombia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Tras un amargo 0-0, Suiza derrotó en penales a Colombia y se instaló en los cuartos de final del Mundial para medirse a otro sudamericano.

Suiza le dio una estocada letal a Colombia, sacándolo en penales del Mundial y avanzando a cuartos de final para enfrentarse a Argentina.

Tras un pobre 0-0 en los 120 minutos, Los Helvéticos se impusieron 4-3 desde los 12 pasos en el que Los Cafeteros tuvieron dos fallos.

Este resultado deja a La Albiceleste como único representante de Sudamérica en la cita planetaria.