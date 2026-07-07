“¿Qué problema tiene?”: Speed sufre ataque racista por parte de hinchas argentinos en plena transmisión del Mundial

En el estadio de Atlanta, el streamer mostró su apoyo hacia Egipto durante el partido por octavos de final este martes.

El famoso streamer Speed captó en su transmisión en vivo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a hinchas argentinos que se dirigieron a él con gestos racistas y agresivos: gritos en su contra, burlas e imitaciones de un mono.

“¿Qué problema tiene ese tipo?” , fue la respuesta del estadounidense.

Speed ha asistido a distintos partidos del Mundial 2026, luego de haber llegado a un acuerdo con la FIFA. Uno de esos fue el de este martes, en el que la selección argentina se enfrentó a Egipto.

En el encuentro por octavos de final, el resultado fue favorable para los trasandinos, quienes avanzaron entre los ocho mejores. Mientras que el cuadro africano quedó eliminado del torneo.





En general, en sus transmisiones, Speed ha mostrado una preferencia por uno de los equipos. En este caso decidió apoyar a Egipto, luciendo la camiseta del conjunto.

Por esa razón es que los hinchas argentinos, que debían alentar a su selección, prefirieron lanzarse en contra del conocido streamer.

Revisa el momento en que hinchas argentinos atacan con gestos racistas y agresivos a Speed