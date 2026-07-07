¿Y Egipto? La IA eligió la selección más perjudicada por los árbitros del Mundial
ChatGPT consideró a las tres selecciones que se podrían sentir más perjudicadas por fallos arbitrales y del VAR durante la Copa del Mundo.
A medida que avanza el Mundial 2026 y las instancias son cada vez más decisivas, más polémica generan algunos fallos arbitrables y la intervención del VAR.
Sin ir más lejos, este martes el Hossam Hassan, entrenador de Egipto, no se guardó nada tras la eliminación de su equipo y acusó a Argentina de ser favorecida tras el polémico triunfo de la Albiceleste.
Por esta razón, le consultamos a ChatGPT, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, cuál ha sido la selección más perjudicada por los árbitros.
Tomando hasta el partido de Argentina vs Egipto de este 7 de julio, la IA consideró cuatro criterios.
- Corrección técnica según las Reglas de Juego IFAB/FIFA.
- Evaluaciones y explicaciones públicas de FIFA y del Comité de Árbitros.
- Repercusión en medios especializados y exárbitros.
- Impacto deportivo y reacción de aficionados y federaciones.
¿Cuáles han sido las selecciones más perjudicadas por los árbitros según la IA?
Para ChatGPT, las tres selecciones que se podrían sentir más perjudicadas son: Alemania, Croacia y Bélgica.
- Alemania:
De acuerdo a la IA, los teutones son el equipos que más perjudicado se pueden sentir tras el gol anulado a Jonathan Tah frente a Paraguay en la prórroga, lo que habría cambiado completamente la eliminatoria.
- Alemania pasaba de ponerse 2-1 arriba
- Finalmente quedó eliminada en los penales
- Numerosos exárbitros consideraron que el contacto sobre el portero Orlando Gill no alcanzaba el umbral de falta para justificar una intervención del VAR
- Incluso quienes entendieron la decisión coincidieron en que fue una revisión extremadamente estricta para una acción propia de un córner
- Croacia:
ChatGPT aclaró que Croacia probablemente sea la selección cuyos aficionados manifestaron mayor sensación de injusticia. Sin embargo, técnicamente la IA no cree que haya sido la más perjudicada.
- El penal para Portugal
- El gol anulado en el 103′
- La tecnología detectó el toque previo de Igor Matanovic
- Mario Pasalic estaba adelantado
- El contacto posterior de Renato Veiga no fue considerado una acción deliberada que reiniciara la jugada
- Bélgica:
- Bélgica protestó oficialmente
- UEFA cuestionó públicamente el procedimiento
- FIFA defendió la legalidad de la medida apoyándose en su Código Disciplinario
- El debate pasó del arbitraje al terreno institucional