¿Y Egipto? La IA eligió la selección más perjudicada por los árbitros del Mundial

ChatGPT consideró a las tres selecciones que se podrían sentir más perjudicadas por fallos arbitrales y del VAR durante la Copa del Mundo.

A medida que avanza el Mundial 2026 y las instancias son cada vez más decisivas, más polémica generan algunos fallos arbitrables y la intervención del VAR.

Sin ir más lejos, este martes el Hossam Hassan, entrenador de Egipto, no se guardó nada tras la eliminación de su equipo y acusó a Argentina de ser favorecida tras el polémico triunfo de la Albiceleste.

Por esta razón, le consultamos a ChatGPT, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, cuál ha sido la selección más perjudicada por los árbitros.

Tomando hasta el partido de Argentina vs Egipto de este 7 de julio, la IA consideró cuatro criterios.

Corrección técnica según las Reglas de Juego IFAB/FIFA. Evaluaciones y explicaciones públicas de FIFA y del Comité de Árbitros. Repercusión en medios especializados y exárbitros. Impacto deportivo y reacción de aficionados y federaciones.





¿Cuáles han sido las selecciones más perjudicadas por los árbitros según la IA?

Para ChatGPT, las tres selecciones que se podrían sentir más perjudicadas son: Alemania, Croacia y Bélgica.

Alemania:

De acuerdo a la IA, los teutones son el equipos que más perjudicado se pueden sentir tras el gol anulado a Jonathan Tah frente a Paraguay en la prórroga, lo que habría cambiado completamente la eliminatoria.

Alemania pasaba de ponerse 2-1 arriba

Finalmente quedó eliminada en los penales

Numerosos exárbitros consideraron que el contacto sobre el portero Orlando Gill no alcanzaba el umbral de falta para justificar una intervención del VAR

Incluso quienes entendieron la decisión coincidieron en que fue una revisión extremadamente estricta para una acción propia de un córner

Desde el punto de vista FIFA, el VAR solo debe intervenir ante un “error claro y manifiesto”. Ese precisamente fue el aspecto más cuestionado.

Croacia:

ChatGPT aclaró que Croacia probablemente sea la selección cuyos aficionados manifestaron mayor sensación de injusticia. Sin embargo, técnicamente la IA no cree que haya sido la más perjudicada.

Las dos jugadas discutidas fueron:

El penal para Portugal

El gol anulado en el 103′

Sobre el gol anulado:

La tecnología detectó el toque previo de Igor Matanovic

Mario Pasalic estaba adelantado

El contacto posterior de Renato Veiga no fue considerado una acción deliberada que reiniciara la jugada

Conforme a la interpretación vigente de FIFA e IFAB, la decisión fue correcta, aunque admite que el penal sí genera más discusión. “Por ello considero que Croacia sufrió una decisión discutible, pero no una injusticia comparable a la de Alemania”, se afirmó desde ChatGPT.

Bélgica:

Este caso es distinto porque no se refiere tanto a decisiones durante un partido como a la gestión arbitral y disciplinaria, ya que la enorme polémica fue la participación en el partido de Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el partido anterior y no cumplió la suspensión.

Bélgica protestó oficialmente

UEFA cuestionó públicamente el procedimiento

FIFA defendió la legalidad de la medida apoyándose en su Código Disciplinario

El debate pasó del arbitraje al terreno institucional

No fue una decisión arbitral dentro del campo, pero sí un episodio que condicionó el contexto competitivo del partido, se indicó.

¿Y Egipto?

Después del partido contra Argentina, muchos hinchas egipcios reclamaron decisiones arbitrales. “Sin embargo, revisando las acciones relevantes y las explicaciones técnicas disponibles, no encuentro una decisión claramente incorrecta que permita afirmar que Egipto fue una de las selecciones más perjudicadas del torneo”.