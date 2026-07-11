Muere Antonio Ubaldo Rattín, capitán argentino del Mundial del 66 e ídolo de Boca Juniors

El ex futbolista participó junto a la Albiceleste en el Mundial de Chile de 1962 y fue dos veces subcampeón de América.

Este mañana de este sábado, Boca Juniors confirmó el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín (89 años), ex futbolista del club y representante de la Selección Argentina en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

“Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”, anunció el Xeneize a través de redes sociales.





La larga trayectoria de la Rata en Boca y la Albiceleste

14 años le dedicó Rattín al Club Atlético Boca Juniors como mediocampista defensivo, equipo en el que jugó 382 partidos, marcó 28 goles, ganó seis títulos nacionales y salió subcampeón de la Copa Libertadores de América 1963.

Considerado uno de los máximos símbolos del conjunto xeneize, la Rata también jugó con la Selección Argentina en dos Copas del Mundo consecutivas, en el Mundial de Chile de 1962 y capitaneando la cita planetaria de Inglaterra en 1966.

Asimismo, disputó dos Copa América en 1959 y 1967 y con la Albiceleste se consagró como Campeón de la Copa de las Naciones en 1964.