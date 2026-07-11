Conor McGregor vs Max Holloway 2: Hora y cómo ver EN VIVO en Chile el UFC 329

Conor McGregor vuelve al octágono de la UFC tras cinco años para medirse ante el experimentado Max Holloway en el peso welter.

Este sábado 11 de julio, se llevará a cabo el esperado evento UFC 329, donde en el combate estelar estará Conor McGregor, quien vuelve a la acción en las artes marciales mixtas tras exactos cinco años.

La última vez que el mediático irlandés se subió al octágono fue el 10 de julio de 2021, donde fue derrotado por Dustin Poirier.

Su rival será nada más ni nada menos que Max Holloway, otro histórico dentro de la compañía y quien buscará recuperarse tras la caída de marzo ante Charles Oliveira.

McGregor y Holloway se enfrentarán en la UFC por segunda vez en la historia, ya que se midieron el 17 de agosto de 2013, donde McGregor se quedó con la victoria por decisión unánime.

Otra esperada pelea será el combate coestelar, el cual protagonizarán en el peso ligero Benoit Saint Denis y Paddy Pimblett.





¿Cuándo es y hora del UFC 329?

El esperado evento se realizará este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Los combates de las primeras preliminares comenzarán a las 17:00 horas de Chile. Dos horas más tarde (19:00) será el turno de las preliminares. Mientras que a las 21:00 se dará inicio a la cartelera estelar.

¿Dónde ver en vivo y online el UFC 329?

El evento será transmitido de forma exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC 329

Cartelera estelar

Peso welter: Conor McGregor vs Max Holloway

Peso ligero: Benoit Saint Denis (5) vs Paddy Pimblett (6)

Peso gallo: Cory Sandhagen (4) vs Mario Bautista (7)

Peso mosca: Brandon Royval (4) vs Lone’er Kavanagh (6)

Peso ligero: King Green vs Terrance Mckinney

Premilinares

Peso semipesado: Nikita Krylov (12) vs Robert Whittaker

Peso pesado: Gable Steveson vs Elisha Ellison

Peso gallo: Cody Garbrandt vs Adrian Yañez

Peso pluma: Luke Riley vs Kai Kamaka III

Primeras preliminares