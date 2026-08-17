¿Le gusta? La aclaración de Alexandra Litvinova tras fichaje de Alexis Sánchez en nuevo equipo

La modelo rusa respondió a una usuario que le preguntó por Canadá, país en el que se radicará el tocopillano luego de aceptar la propuesta del CF Montreal.

Mientras Alexis Sánchez inicia una nueva etapa en el CF Montreal, Alexandra Litvinova hizo una importante aclaración en sus redes sociales.

El tocopillano dejó el fútbol europeo tras 18 temporadas, aceptando la oferta del cuadro canadiense para recalar a sus 37 años en la MLS.

En ese contexto, la influencer respondió a una usuaria que le hizo un comentario sobre el país en el que vivirá junto al futbolista chileno.





La respuesta de Alexandra Litvinova sobre si le gusta Canadá

Todo se dio luego de subir varias fotografías a su Instagram, donde una mujer le preguntó directamente: “¿Te gusta Canadá?”.

Al respecto, la modelo rusa explicó que todavía no ha pisado el país. “Voy a gustar si me dan el visado rápido”, contestó.

La respuesta llegó con Sánchez instalado en su nuevo club, siendo presentado el reciente fin de semana ante una multitud de hinchas nacionales que se mostraron emocionados por su llegada.

Previo a su arribo al CF Montreal, Litvinova acompañó al goleador histórico de La Roja en su periplo con el Udinese, Italia, y el Sevilla en España.

A la espera de instalarse en Norteamérica, la joven ha publicado diverso contenido en sus redes.

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