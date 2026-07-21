Paseando en moto: Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova disfrutan de sus vacaciones en Italia

La modelo publicó en Instagram un romántico video junto al tocopillano, provocando diversas reacciones de sus seguidores.

El verano europeo está siendo disfrutado a plenitud por Alexis Sánchez. Tras terminar su etapa en el Sevilla, Maravilla se mostró en unas románticas vacaciones con Alexandra Litvinova.

La pareja del tocopillano publicó un video paseando en moto por las calle de Italia, su destino elegido para disfrutar de los días libres.

La postal fue acompañada por la canción “Será porque te amo” del grupo Ricchi e Poveri, donde ambos se trasladan en una Vespa color blanco con sus respectivos cascos.

El registro generó diversas reacciones de los seguidores de la modelo, quienes destacaron lo felices que se ha visto desde que hicieron pública su relación.

“Si él es feliz, todos somos felices”, “nos alegramos mucho por ustedes” y “llévalo a la luna por nosotros”, fueron algunos de los comentarios.

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Alexis Sánchez busca nuevo club tras dejar el Sevilla

El video fue subido en medio de la incógnita sobre el futuro de Alexis Sánchez, quien nuevamente deberá buscar club pensando en la próxima temporada.

El delantero no renovó su contrato con el Sevilla, donde fue pieza importante en la temporada para evitar el descenso.

Pese a que se ha especulado con un posible interés del Inter de Porto Alegre o Universidad de Chile, el goleador histórico de La Roja sigue siendo jugador libre.