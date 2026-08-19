Columbus Crew vs CF Montreal: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile debut de Alexis Sánchez en la MLS

Alexis Sánchez inicia su etapa en el CF Montreal, cuadro que disputa un importante partido por la MLS ante Columbus Crew de Gonzalo Tapia.

Alexis Sánchez vuelve a la cancha. El tocopillano inicia una nueva etapa y este miércoles puede tener su estreno en el CF Montreal, cuadro que se mide al Columbus Crew por una nueva fecha de la MLS.

Maravilla se integró hace pocos días al equipo canadiense, aunque afirmó que está listo para saltar al campo en caso de que el entrenador Philippe Eullaffroy lo disponga.

El rival en esta oportunidad es el elenco de Ohio, quienes hace pocas semanas confirmaron el fichaje del chileno Gonzalo Tapia.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Columbus Crew vs CF Montreal?

El partido de Columbus Crew ante CF Montreal, válido por la fase regular de la MLS, será transmitido en vivo y online por Apple TV.

Para poder acceder a esta plataforma de streaming y ver el compromiso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Columbus Crew y CF Montreal de Alexis Sánchez

El encuentro entre el conjunto Negro y Oro y el Impact inicia a las 19:30 horas de Chile de este miércoles 19 de agosto.

El escenario para este duelo es el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, recinto que cuenta con capacidad para recibir a 20 mil hinchas.