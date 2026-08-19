Coquimbo Unido vs Platense: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

Coquimbo Unido disputa este miércoles un partido histórico ante Platense, rival al que recibe por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido tiene una cita con la historia este miércoles, enfrentando a Platense por la esperada revancha de octavos de final de la Copa Libertadores.

Luego del empate 1-1 en la ida, Los Piratas cuentan con una gran oportunidad de definir la llave en casa y meterse entre los ocho mejores del torneo, aunque para eso deben derrotar al Calamar.

El ganador de este cruce se medirá en cuartos de final a Fluminense, elenco que dejó en el camino a Independiente Rivadavia de Mendoza.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo vs Platense?

El partido de Coquimbo ante Platense será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá este crucial encuentro de forma online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Coquimbo Unido y Platense por Copa Libertadores

El compromiso del Aurinegro contra los argentinos inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 19 de agosto.

El escenario para este duelo es el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que el árbitro designado es el peruano Roberto Pérez.