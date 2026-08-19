Johnny Herrera manda contundente mensaje tras prisión preventiva de Michael Clark: “Que caigan”

El ídolo de la U se pronunció en redes sociales contra el ex dirigente de Azul Azul, quien conoció sus medidas cautelares por el Caso Sartor.

Una contundente reacción tuvo Johnny Herrera a la situación de Michael Clark, ex presidente de Azul Azul que este martes quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación del Caso Sartor.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta medida cautelar para el ex dirigente de Universidad de Chile, esto mientras dure las indagatorias en las que fue acusado de información falsa al mercado, lavado de activos y otros delitos.

Una vez conocido esto, el ídolo de Los Azules se manifestó con un fuerte mensaje en el que arremetió contra el antiguo director.





La reacción de Johnny Herrera por Michael Clark

En una historia de Instagram, el ex arquero expresó: “Sin perdón ni olvido, no. Caiga quien caiga, sí. Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club en los últimos 6 años”.

“Encubridores, cómplices, partícipes, etcétera. Váyanse de la U”, agregó el otrora guardameta, acompañando todo con imagénes en las que se ve un vaso con el logo del club.

Además de Clark, los otros investigados que quedaron en prisión preventiva fueron Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez.

En tanto, se decretó el arresto domiciliario parcial y arraigo nacional para Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera.

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