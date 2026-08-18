AHORA | Michael Clark quedó en prisión preventiva por caso Sartor

El expresidente de Azul Azul quedó con la medida cautelar más gravosa mientras dura la investigación en medio de la formalización.

Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, quedó en prisión preventiva durante este martes, según determinó el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en medio de la formalización por el Caso Sartor.

Con la medida cautelar más gravosa también quedaron Pedro Pablo Larraín, excontrolador de Sartor; ⁠Carlos Larraín Mery, exdirector de la AGF; Sergio Yáñez, excontrolador de Emprender Capital.

En tanto que con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional quedaron Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera.

Además, se establecieron 200 días de investigación, periodo en el que el exdirector y exdueño de Tactical Sport, fondo controlador de Azul Azul, estará privado de libertad.

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