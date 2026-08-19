La teoría de Claudio Borghi sobre la demora en el debut de Vozinha en Colo Colo: “Es porque…”

El Bichi abordó la ausencia del caboverdiano, quien sigue sin estrenarse en el Cacique a dos semanas de haberse sumado a los entrenamientos.

Incertidumbre ha causado en los últimos partidos de Colo Colo la ausencia de Vozinha, el gran refuerzo para este semestre que sigue sin debutar.

Pese a sumarse hace dos semanas, en medio de una gran expectativa, el caboverdiano no ha pisado la cancha y el arco de Los Albos continúa en manos de Gabriel Maureira.

En ese escenario, Claudio Borghi alzó la voz y entregó su teoría de por qué el experimentado meta se mantiene marginado.





¿Qué dijo Claudio Borghi de Vozinha?

En su rol de comentarista en Picado TV, el ex entrenador del Cacique puso en duda que la postergación del estreno tenga que ver con una puesta a punto.

“No te demoras tanto tiempo, estamos hablando de jugadores de primer nivel”, sostuvo sobre la falta de ritmo físico y futbolística del africano luego del término del Mundial 2026.

El Bichi no se quedó ahí y dio a conocer su hipótesis: “El único motivo por el cual creo que no está siendo considerado Vozinha es porque el técnico no está convencido de ponerlo”.

Tras el arribo del portero de 40 años, el estratega Fernando Ortiz ha respaldado a Maureira en el triunfo ante La Calera y el empate contra O’Higgins.

El calendario de Colo Colo marca que su próximo duelo será nada menos que el Superclásico ante Universidad de Chile el 23 de agosto, mientras que el miércoles 26 recibirá a Unión Española por Copa Chile.