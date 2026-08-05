A préstamo con opción de compra: Gonzalo Tapia deja Sao Paulo y asume nuevo desafío en la MLS

El delantero fue anunciado en el Columbus Crew, elenco que ha tenido una irregular campaña en la liga de Estados Unidos.

Gonzalo Tapia tiene nuevo club. El delantero dejó Sao Paulo y este miércoles fue oficializado en el Columbus Crew de la MLS.

A través de sus redes sociales, el elenco de Estados Unidos anunció la llegada del chileno en un préstamo que se extiende por una temporada y que contempla una opción de compra.

El gerente general del club, Issa Tall, destacó al nacional como “un jugador talentoso y trabajador que aporta calidad y competitividad a nuestro ataque”.

“Creemos que tiene las cualidades para tener un impacto inmediato en el equipo. Estamos emocionados de darle la bienvenida a Gonzalo a Columbus y esperamos integrarlo al grupo y ver las contribuciones que hará”.





Los números de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Tras arribar a mediados del 2025, Tapia disputó un total de 48 partidos en los que marcó 8 goles y recibió 6 tarjetas amarillas.

Pese a tener continuidad en un inicio, esta temporada fue más compleja y no sumó minutos en el Tricolor desde principios de junio.

La principal misión del ariete de 24 años será ayudar en la irregular campaña del Columbus Crew, quienes están en el puesto 11° de la Conferencia Este de la MLS con 20 puntos en 18 fechas.