Unión San Felipe vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Chile

Universidad de Chile visita a San Felipe buscando cerrar como líder su grupo en la Copa Chile, partido que se juega en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

Universidad de Chile quiere continuar con su buena racha y este miércoles salta nuevamente a la cancha, midiéndose a Unión San Felipe por la Copa Chile.

Los Azules apuestan a cerrar la fase de grupos como líderes de su zona, lo que les permitiría afrontar con más tranquilidad los desafíos que se vienen.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de San Felipe vs U. de Chile?

El partido de Unión San Felipe ante Universidad de Chile, válido por la fecha 6° de la Copa Chile, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este choque será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre San Felipe y U. de Chile por la Copa Chile

El compromiso del elenco del Valle del Aconcagua contra el Romántico Viajero inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 25 de marzo.

El escenario es el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera, mientras que el árbitro es Rodrigo Carvajal.