La sincera reflexión de Vozinha sobre la chance de que su madre lo visite en Chile: “Ya conversamos”

El posible viaje de su familia al país fue uno de los temas que trató Vozinha en su presentación en Colo Colo. “Espero organizar mi vida aquí”, mencionó.

La presentación de Vozinha en Colo Colo dejó varios momentos llamativos, entre los que están las confesiones personales del futbolista caboverdiano.

El arquero habló sobre su país y su familia, dando a conocer el deseo de que puedan visitarlo en Chile en el corto plazo.

El deseo familiar de Vozinha

En la conferencia de prensa realizada este martes, el jugador de 40 años habló sobre su madre, Ana Candida Évora, quien hizo noticia en el reciente Mundial 2026 al ir a ver un partido de la selección que defendió su hijo.

Respecto al deseo que esté presente en nuestro país, Vozinha comentó: “Espero adaptarme lo más pronto posible y, siempre que pueda, voy a traer a mi familia para que conozca Chile. Y quién sabe, quizás quedarse aquí un poquito”.

“Ya conversamos. Espero organizar mi vida aquí, encontrar una casa y cuando tenga todo eso, no solamente traer a mi madre. Tal vez a mi padre, hermanos y algunos amigos vendrán a estar aquí conmigo”, agregó.





Ana Candida llamó la atención en la reciente cita planetaria por viajar a Estados Unidos y estar en el estadio en el partido de Cabo Verde contra Uruguay, el que en principio no podía ver por un tema de visa.

Sin embargo, obtuvo la documentación necesaria y las autoridades norteamericanas le permitieron ingresar a Miami.