Con experiencia en selección: Quién es Jordan García, el joven arquero que fichó la U

Jordan García se suma a Universidad de Chile para este segundo semestre. El arquero viene de León de México y tuvo pasado en la Sub 20 de Colombia.

Universidad de Chile tiene a su nuevo arquero. El elegido por Los Azules es Jordan García, quien arriba desde el León de México.

El colombiano llega en condición de préstamo con un antecedente importante: Tuvo experiencia en selecciones juveniles y destacó en un torneo internacional.

Jordan García, quién es el arquero que llega a la U

Nacido en el departamento de Magadalena en junio del 2005, el meta se formó en las inferiores de Fortaleza de su país y tuvo su esperado debut en el profesionalismo en el 2023.

Tras jugar 59 partidos, fue comprado por el León en el que alternó entre el primer equipo y la Sub 21, con La Fiera apostando como una carta para el futuro.





Su nombre comenzó a tomar notoriedad con el Mundial Sub 20 de Chile 2025, siendo titular en la Selección de Colombia que alcanzó el tercer lugar.

A lo largo del 2026, García disputó 3 partidos con el elenco azteca en los que recibió solamente un gol, duelos que terminaron todos con victoria.

En el Romántico Viajero competirá por el arco con Gabriel Castellón, titular indiscutido desde su arribo a principios del 2024.