El potente aviso de Jordan García antes de sumarse a la U: “Soy un portero de Selección, pero…”

El arquero de 21 años habló en la previa de su viaje a Chile para integrarse a Los Azules, donde pretende pelear por el puesto con Gabriel Castellón.

Universidad de Chile tiene prácticamente amarrado a un nuevo refuerzo. Se trata de Jordan García, arquero cuyo pase pertenece al León de México.

El colombiano es uno de los apuntados para sumarse al plantel pensando en el segundo semestre, apostando a que llegue a pelear un puesto con Gabriel Castellón.

En la previa de su viaje a Chile para realizarse los exámenes médicos y firmar el contrato, el propio guardameta explicó los motivos que lo llevaron a aceptar este traspaso.

Jordan García manda un recado antes de sumarse a la U

En diálogo con Fox Sports, el joven de 21 años se refirió a las especulaciones de que su salida es por un tema de los cupos de extranjeros.

“Se habló por los cupos de extranjeros y nada, me siento tranquilo, sereno por todo lo que ha pasado. Fueron seis meses de mucho aprendizaje”, comentó.

García aprovechó de mandar un recado, mencionando que está “muy contento. Soy un portero de selección, pero necesito minutos también. Entonces, creo que eso es lo que me lleva a tomar esta decisión y a mi representante también”.





“Agradecido con el club por todo, por todo lo que me dio. Sigo siendo de ellos y esperemos que todo salga bien en lo que viene para mi carrera”, agregó.

Nacido en junio del 2005, García se formó en el Fortaleza de su país y este 2026 fue comprado por el León de México, institución que lo cederá a préstamo a la U.

El meta fue titular en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde Colombia se quedó con el tercer lugar tras batir a Francia en su último partido.