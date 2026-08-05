“Nueva etapa”: Vozinha da su primer mensaje como jugador de Colo Colo y enloquece a hinchas

El experimentado arquero caboverdiano manifestó su alegría en redes por fichar en el Cacique, posteos que ya tienen más de 10 mil comentarios.

Se acabó la espera. Vozinha fue presentado como flamante refuerzo de Colo Colo en un fichaje que sigue dando la vuelta al mundo.

El arquero de Cabo Verde ha tenido horas bastante agitadas tras aterrizar en Chile, lo que incluyó su primer entrenamiento en Los Albos y una extensa conferencia de prensa.

Una vez concluido un ajetreado martes, el futbolista de 40 años realizó su primer posteo en redes sociales vestido con los colores del Cacique.

La primera publicación de Vozinha tras fichar en Colo Colo

A través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 29 millones de seguidores, el guardameta manifestó: “Comienza una nueva etapa”.

“Llegada a Chile, exámenes médicos completados y contrato firmado. Muy feliz de formar parte de esta gran familia y motivado para lo mejor de mí en cada desafío. Vamos Colo Colo”, escribió.





En una segunda publicación, el africano mostró parte de lo que fue la práctica con el Popular. “Primer entrenamiento completado. Primer día de trabajo cumplido. Muy feliz por comenzar este camino y vestir estos colores”, señaló.

Los posteos acumulan más de 10 mil comentarios, entre los que hay varios mensajes de cariño de sus compañeros en la selección de Cabo Verde.

El debut de Vozinha con Colo Colo podría darse el domingo 9 de agosto, día en que su nuevo equipo visitará a La Calera por la fecha 18° de la Liga de Primera.

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