Vozinha en el Monumental: Cuándo, a qué hora y cómo canjear entradas GRATIS para su presentación en Colo Colo

El cuadro albo abrió la convocatoria a todo público para recibir este martes al arquero revelación del Mundial 2026, quien comenzará una nueva etapa en el fútbol chileno.

El futbolista Vozinha protagonizó este martes su esperada presentación como nuevo refuerzo de Colo Colo, instancia que ocurrió tras su primer entrenamiento con los Albos.

Un punto que llamó la atención fue el hecho de que el portero de Cabo Verde hablara en español, aunque aclaró que está tratando de mejor el idioma y que se acomoda más al inglés y portugués.

“A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y en clubes no muy grandes. Siempre me decía a mi mismo que era un jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, que es el más grande de Chile, no había dudas”, expresó.

A qué hora es la bienvenida a Vozinha en el Monumental

Si bien por un tema protocolar la presentación del portero fue solo ante dirigentes y la prensa deportiva, Colo Colo ofrecerá una oportunidad a todos los fanáticos para ofrecer una masiva bienvenida al portero.

Se trata de una segunda presentación oficial de Vozinha pero, esta vez, en el Estadio Monumental, con entrada gratuita y abierta a todo público .

Día: Miércoles 5 de agosto

Miércoles 5 de agosto Hora: 19:00 horas

19:00 horas Valor: Entrada liberada

Cómo canjear entradas GRATIS este martes

El canje de entradas comenzó este martes en la página de PuntoTicket para accionistas e hinchas preferentes. Sin embargo, para el público general será este mismo martes.

Revisa a qué hora será el canje de entradas para el público general:

Día: Martes 4 de agosto

Martes 4 de agosto Hora: 17:00 horas

17:00 horas Valor: Entrada liberada

Entrada liberada Sitio: PuntoTicket

Según la plataforma, de 4 a 12 años canjean “entrada niño” (según sector), mientras que desde 13 años y más canjean “entrada adulto”. Menores de 15 años deberán ingresar acompañados de un adulto responsable con ticket en el mismo sector.

Asimismo, desde la organización del club hicieron hincapié en que todos los hinchas deberán estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo para ingresar al evento.