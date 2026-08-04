“Cuando apareció Colo Colo, no había dudas”: Las frases que dejó Vozinha en su presentación en el Cacique
En una extensa conferencia de prensa, el caboverdiano habló sobre su llegada al Cacique y remarcó que rechazó varias ofertas para aterrizar en el fútbol chileno.
Es una realidad. Vozinha tuvo este martes su esperada presentación como refuerzo de Colo Colo, la que se dio horas después de su primer entrenamiento con Los Albos.
El arquero de Cabo Verde compareció ante la prensa, tratando diferentes temas y reconociendo que aceptó al Cacique a pesar de tener otras ofertas.
Un punto que llamó la atención fue que habló en español, aunque aclaró que está tratando de mejor el idioma y que se acomoda más al inglés y portugués.
Jugadores históricos chilenos, el recibimiento de Arturo Vidal y el deseo de que su madre venga al país fueron algunos de los puntos que mencionó.
Las frases más relevantes de Vozinha
- Llegar a Chile. “La decisión fue muy clara. A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y en clubes no muy grandes. Siempre me decía a mi mismo que era un jugador de equipo grande. Cuando apareció Colo Colo, que es el más grande de Chile, no había dudas”.
- Qué sabe de Chile. “Conozco mucho las selecciones anteriores de Chile. (Marcelo) Salas, (Iván) Zamorano y (Jorge) Valdivia. Para los de Cabo Verde la Libertadores es una competencia muy fuerte y la liga chilena es competitiva”.
- Presión en el fútbol. “Tengo que pensar bien qué decir. Estoy intentando hablar en español y en chileno, jaja. Para mí el fútbol no es presión. Pienso que presión es cuando alguien de tu familia está enfermo o no tienes para comer. El fútbol lo sigue mucha gente, las aficiones quieren siempre lo mejor y los jugadores trabajamos día a día”.
- Primer encuentro con Arturo Vidal. “No necesita presentación. Es un atleta mundial que jugó en grandes clubes. Fui muy bien recibido por él. Eso demuestra lo grande de él como jugador y como ser humano”.
- Cariño de hinchas. “Estoy muy agradecido de todo esto. No lo esperaba cuando llegué aquí. El cariño para mí es todo, pienso que con trabajo y el día día, pueda demostrar lo que hicieron por mí”.
- Cómo el Mundial cambió su vida. “El Mundial cambió no solamente mi vida, sino que la de todo Cabo Verde. Hay muchas cosas que son positiva, otras que no tanto. Yo voy a continuar siendo el mismo Vozinha de siempre. Amo el fútbol y va a continuar siempre en primer lugar”.
- Posibilidad de que su familia llegue a Chile. “Espero adaptarme lo más pronto posible y, siempre que pueda, voy a traer a mi familia para que conozca Chile. Y quién sabe, quizás quedarse aquí un poquito (…) Sí, ya conversamos. Espero organizar mi vida aquí, encontrar una casa y cuando tenga todo eso, no solamente traer a mi madre. Tal vez a mi padre, hermanos y algunos amigos vendrán a estar aquí conmigo”.
- El sueño de que Cabo Verde crezca. “Somos de un país muy pequeño, donde las oportunidades son pocas, casi nulas. Represento al pueblo caboverdiano, que trabaja mucho, que no da nada por perdido y muy resiliente. Representar eso es gratificante y grande, espero que después del Mundial Cabo Verde sea visto de forma diferente, que los chicos tengan mejores oportunidades en todas las áreas de la vida”.
- Momento más feliz de su carrera. “El Mundial fue la mejor cosa que me pasó en la vida en términos de fútbol. Pero ya es pasado y hoy estoy aquí representando a Colo Colo. Un gran club, con una gran historia. Es el mejor momento de mi carrera en cuanto a clubes”.
- Cómo conoció a figuras de La Roja. “El mundo entero estaba atento al Mundial. La selección de Chile el 98 hizo un gran Mundial y fue ahí que conocí a esos jugadores”.