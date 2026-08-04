“Cuando apareció Colo Colo, no había dudas”: Las frases que dejó Vozinha en su presentación en el Cacique

En una extensa conferencia de prensa, el caboverdiano habló sobre su llegada al Cacique y remarcó que rechazó varias ofertas para aterrizar en el fútbol chileno.

Es una realidad. Vozinha tuvo este martes su esperada presentación como refuerzo de Colo Colo, la que se dio horas después de su primer entrenamiento con Los Albos.

El arquero de Cabo Verde compareció ante la prensa, tratando diferentes temas y reconociendo que aceptó al Cacique a pesar de tener otras ofertas.

Un punto que llamó la atención fue que habló en español, aunque aclaró que está tratando de mejor el idioma y que se acomoda más al inglés y portugués.

Jugadores históricos chilenos, el recibimiento de Arturo Vidal y el deseo de que su madre venga al país fueron algunos de los puntos que mencionó.





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