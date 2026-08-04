Detalle clave: La cláusula que debería cumplir Vozinha para extender su contrato con Colo Colo

Tras superar los exámanes médicos, el arquero de 40 años firmó su vínculo y se convirtió oficialmente en refuerzo del Cacique.

Vozinha ya es jugador de Colo Colo. Luego de un masivo recibimiento en su llegada a Chile y de superar los exámenes médicos, el arquero de Cabo Verde firmó su contrato con Los Albos.

Acompañado de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, una de las figuras del Mundial 2026 oficializó su vínculo con el Cacique que incluiría un detalle no menor.

Vozinha tendría importante requisito para asegurar continuidad

Según consignó La Tercera, el acuerdo con el futbolista de 40 años es hasta diciembre, donde debe cumplir con un importante requisito para mantenerse en Macul el 2027.

En concreto, el meta tiene que jugar el 50% de los partidos que le restan a Colo Colo de aquí al cierre de la temporada, lo que le permitiría quedarse la siguiente campaña.

Si no lo logra, la decisión de su extensión será analizada por la dirigencia que decidirá si le ofrece una extensión.





Este punto es clave, teniendo en cuenta que Colo Colo aspira a disputar el próximo año la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que implicaría el invertir en refuerzos.

El Cacique tiene por delante las últimas 13 fechas de la Liga de Primera y la fase final de la Copa Chile, apostando a ganar ambas competencias.