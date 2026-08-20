Alexis Sánchez contestó a seguidor que lo cuestionó por mensaje a pdte. Kast: “Fiel a mi estilo”

Tras ser catalogado de “amarillo” por un usuario en una publicación dedicada a Tocopilla, Maravilla alzó la voz y respondió con un contundente mensaje.

Alexis Sánchez alzó la voz y respondió a seguidor que lo cuestionó por su mensaje al presidente José Antonio Kast, esto en el contexto de la emergencia que vive Tocopilla.

Todo se originó con Maravilla compartiendo un video del mandatario en su viaje a la localidad afectada por aluviones, donde destacó: “Confío en usted, presidente”.

Además de ponerse a disposición si necesita ayuda, el futbolista nacional dedicó un posteo a su ciudad natal.





La respuesta de Alexis Sánchez a seguidor que lo trató de “amarillo”

Tras realizar la publicación, un usuario trató de “amarillo” al nuevo jugador del CF Montreal que no aguantó y le contestó.

“Ni amarillo, ni rosado, ni verde. Yo soy único y fiel a mi estilo. Alexis Sánchez”, comentó el delantero junto a un emoji de risas.

El mensaje del tocopillano a su comuna ha provocado varias reacciones, incluyendo un intenso debate entre críticos y defensores.

En cuanto a la emergencia, vecinos de Tocopilla se han organizado para retirar el barro de las viviendas afectadas, trabajando en conjunto para liberar los caminos.

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