U. de Chile vs Colo Colo: Cuándo y a qué hora se juega el esperado Superclásico 200

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en un partido trascendental por la Liga de Primera, duelo que se disputará solamente con hinchas locales.

Universidad de Chile y Colo Colo volverán a enfrentarse en el partido más esperado del fútbol chileno, disputando la edición 200 del Superclásico.

Los Azules están obligados a ganar para acortar diferencia con el Cacique, sólido líder de la Liga de Primera que busca ganar y acercarse a una nueva estrella.

De conseguir la victoria, el conjunto comandado por Fernando Gago quedará a 7 puntos de Los Albos a falta de 10 jornadas para el final.





¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Chile y Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de Universidad de Chile ante Colo Colo, válido por la fecha 20° de la Liga de Primera, está programado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas de nuestro país.

El recinto para este esperado compromiso es el Estadio Nacional, donde se determinó que no habrá hinchas visitantes.

¿Dónde ver el partido de U. de Chile vs Colo Colo?

El crucial duelo entre el Romántico Viajero y el Popular será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el cotejo será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX a la que tienes que ingresar con tu usuario y clave.