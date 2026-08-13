Ayuda económica y formación: El desconocido gesto del padre de Lionel Messi que conmovió a Argentina

Jorge Messi colaboró para que médicos y enfermeros de su natal Rosario se especialicen en Barcelona, lo que trajo resultados en los trasplantes de médula ósea.

Impacto causó este miércoles la conmovedora carta de Lionel Messi para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto por problemas de salud.

En la misma jornada en que el astro trasandino le dedicó un sentido mensaje, en Argentina se dio a conocer un gesto que el progenitor de La Pulga tuvo en su natal Rosario.

Se trata de la ayuda económica para la formación de profesionales de un hospital en Rosario, ciudad de la que es oriunda él y su familia.





La ayuda de Jorge Messi con funcionarios de un hospital

Según consignó La Nación, el padre del capitán de La Albiceleste colaboró para que médicos, enfermeros y otros especialistas viajarán al hospital Vall d’Hebron de Barcelona para formarse.

Si bien en un principio pretendía pagar los costos para niños dificultades de hormonas similares al de su hijo, se coordinó que la contribución sea en la especialización de los funcionarios.

Jorge Tartaglione, médico del recinto de salud, contó al diario:”Me pone la piel de gallina. Les dijo que, cada vez que llegara un chico con este problema, su familia se iba a hacer cargo”.

A raíz de esto, decenas de trabajadores viajaron a España en un protocolo que era organizado netamente por Jorge Messi.

“Uno de los hijos de Jorge Messi los esperaba en el aeropuerto de Barcelona, los llevaba hasta el hospital y se encargaba de absolutamente todo”, relató Tartaglione.

“Hoy ese hospital hizo ya 100 trasplantes de médula ósea. ¿No es para ponerte contento que estas cosas no se sepan? La humildad de esta gente…”, agregó.