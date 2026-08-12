Lionel Messi rompió el silencio tras fallecimiento de su padre: Puso en duda su futuro en el fútbol
El capitán de la Selección Argentina publicó una emotiva carta para despedir a Jorge Messi, dando inéditos detalles de los problemas que vivió en el reciente Mundial.
Lionel Messi se pronunció por primera vez de la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto a causas de problemas de salud.
El capitán de la Selección Argentina publicó una emotiva carta, mostrándose totalmente desconsolado y poniendo en duda su futuro en el fútbol profesional.
A través de sus redes sociales, el delantero del Inter Miami manifestó: “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”.
“Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, agregó.
En ese punto, La Pulga reveló: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que iba a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”.
La desgarradora carta de Lionel Messi a su padre
El rosarino desclasificó los duros momentos que atravesó en la cita planetaria, expresando que “cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más posible, para darte tiempo y que vieras un partido”.
“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien. Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: Tenía que estar y jugarlo”.
Adicionalmente, Messi puso en duda su futuro en el profesionalismo. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, exclamó.
“Estuviste al lado mio desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? .Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí”, añadió.
El ídolo trasandino se despidió recordando que “fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”
“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, sentenció.
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