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Cristiano Ronaldo reacciona a conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre: “Un abrazo”

El portugués envió un cariñoso saludo al rosarino, quien realizó una conmovedora despedida a Jorge Messi en redes sociales.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Cristiano Ronaldo no quedó indiferente y reaccionó a la publicación de Lionel Messi, quien este miércoles publicó una desgarradora carta hacia su fallecido padre, Jorge Messi.

El astro argentino despidió a su ser querido con un conmovedor mensaje, llegando a poner en duda su continuidad en el fútbol profesional.

La publicación provocó la respuesta del actual jugador del Al Nassr, dejando un cariñoso mensaje para el delantero y su familia.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi

Tras el posteo en Instagram, el portugués comentó: “Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

La respuesta del luso rápidamente se viralizó y ya superó los 310 mil likes, con los hinchas valorando el gesto en estos complejos escenarios.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tuvieron una histórica rivalidad deportiva, enfrentándose en sus inolvidables etapas en el Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

Pese a no ser cercanos, ambos han manifestado su respeto en las diferentes ceremonias en las que se han topado.

Mira el mensaje acá

 

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