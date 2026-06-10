Nuevo giro en la carrera de Jorge Sampaoli: Será DT de popular club y dirigirá a 3 chilenos

Tras su complejo ciclo en Atlético Mineiro, el ex entrenador de la Selección Chilena comandará un club de Argentina por primera vez en su carrera.

Jorge Sampaoli da un nuevo giro en su carrera. Tras no cumplir los objetivos en Atlético Mineiro, el casildense optó por seguir en su Sudamérica y ahora se prepara para tomar las riendas de un club en Argentina.

Se trata de Talleres de Córdoba, quienes apostaron por el ex entrenador de la Selección Chilena luego de la salida de Carlos Tévez.

De acuerdo a la prensa trasandina, el acuerdo entre el estratega y la dirigencia es total y podría ser oficializado en las próximas horas, con un contrato que sería el más caro en la historia de la institución.





Jorge Sampaoli dirigirá a 3 chilenos

El experimentado adiestrador pasará a tener al mando a 3 jugadores chilenos: Matías Catalán, Ulises Ortegoza y Bruno Barticciotto.

Todos ellos han sido considerados en La Roja desde el 2024 a la fecha, aunque ninguno fue citado por Nicolás Córdova a la reciente gira por Europa.

Sampaoli estará al mando de un club argentino por primera vez en su carrera, luego de comenzar su experiencia en Perú y pasar por clubes de Ecuador, Chile, Brasil, España y Francia.

El contrato en esta oportunidad sería hasta diciembre del 2027, donde Talleres apuesta a levantar cabeza tras caer en octavos de final del Torneo Apertura y quedar eliminado de la Copa Argentina.