Jugó en Colo Colo y en la U, marcó en Superclásicos y comentó en redes el triunfo del Cacique

Un posteo de Arturo Vidal dejó el llamativo comentario de Leandro Benegas, delantero que vistió ambas camisetas y que destacó al King.

La victoria de Colo Colo ante Universidad de Chile sigue dejando reacciones, esta vez con un jugador que vistió ambas camisetas.

Se trata de Leandro Benegas, delantero que pasó por los equipos y que sorprendió al realizar un comentario en redes luego del triunfo del Cacique en el Superclásico.

El actual jugador de Curicó Unido reaccionó a una publicación en Instagram de Arturo Vidal, algo que no pasó inadvertido.





El comentario de Leandro Benegas en posteo de Arturo Vidal

Tras ver el posteo del King festejando con el Popular, el argentino nacionalizado chileno escribió: “Máquina de guerra”, agregando varios emojis.

El atacante compartió con el bicampeón de América en la Selección Chilena el 2020, donde fue citado de emergencia por el entrenador Reinaldo Rueda para un duelo contra Colombia que finalizó 2-2.

Benegas tuvo dos ciclos en la U en los que jugó un total de 98 partidos partidos y marcó 27 goles, incluyendo un tanto en el empate 1-1 frente al cuadro de Macul en 2019.

A esto se suma su etapa en Colo Colo entre 2023 y 2024, convirtiendo en otra igualdad por el mismo marcador en la temporada 2023.

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