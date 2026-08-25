El delantero de Universidad Católica se casó con María José Cerda, subiendo a una historia a Instagram en la que aparecen junto a sus seres queridos.

Clemente Montes, futbolista de Universidad Católica, hizo una breve pausa en su carrera para casarse en una íntima ceremonia.

El delantero contrajo matrimonio este lunes con María José Cerda, su pareja con la que inició una relación hace poco más de dos años.

Tras anunciar a principios de agosto su compromiso, el ariete compartió en la mencionada jornada una historia de Instagram en un registro civil.





La imagen muestra que el jugador de 25 años y la joven fueron acompañados solamente por su círculo cercano.

Precisamente, el jugador de Los Cruzados posó junto a su flamante esposa sosteniendo la respectiva libreta de matrimonio.

El movido 2026 de Clemente Montes

Montes ha tenido un 2026 bastante movido, donde se ha consagrado como pieza fundamental para el entrenador Daniel Garnero en la UC.

A fines de mayo se convirtió en el héroe de La Franja, anotando el gol en el histórico triunfo 1-0 contra Boca Juniors en La Bombonera por Copa Libertadores.

Si bien su rendimiento le permitió ser convocado a la Selección Chilena, una fractura en uno de los pies lo alejó por varias semanas de las canchas y le impidió estar a plenitud en la llave de octavos de final frente a Estudiantes de La Plata.

Su retorno fue el 18 de agosto, entrando en el segundo tiempo en la caída 3-0 en el Claro Arena que sentenció la eliminación de su escuadra.

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