12 títulos y un estadio remodelado: Lo que dejó el paso de José María Buljubasich por la UC

El Tati no continuará como gerente deportivo del club por decisión del directorio de Cruzados, poniendo fin a un ciclo que se extendió por 16 años.

En medio de un complejo momento, Universidad Católica sorprendió este martes al anunciar el fin de la etapa de José María Buljubasich como gerente deportivo.

Por decisión del directorio de Cruzados, el Tati deja el cargo que ocupó durante 16 años y en el que tuvo varios éxitos.

A esto se suma su ciclo como arquero de la institución, donde logró el campeonato de Clausura 2005 en el que vencieron en la final a Universidad de Chile, atajando un penal clave en la definición.

Esa misma campaña, el argentino-chileno estableció el récord de imbatibilidad del fútbol chileno con 1.352 minutos sin recibir goles en su arco, marca que se mantiene vigente hasta hoy.





El balance de José María Buljubasich como gerente deportivo de la UC

El ex futbolista asumió el cargo en 2010, año en que La Franja puso fin a una sequía de 5 años sin conseguir títulos y se consagró en el retorno de los torneos largos.

Su etapa incluyó la obtención de 12 copas: 7 trofeos nacionales, 4 Supercopas y la Copa Chile del 2011.

Además de las coronas, el ex jugador fue parte de la directiva que logró la remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo, posteriormente rebautizado como Claro Arena, que se inauguró en agosto del 2025.

Las últimas campañas estuvieron marcadas por las críticas de hinchas a su gestión, especialmente desde el 2022 en el que los estudiantiles no han obtenido títulos y llegaron refuerzos que no aportaron al club.

Su nombre fue el más apuntado por los fanáticos luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata, en la que el único jugador que arribó a la UC (Agustín García Basso) lo hizo fuera del plazo de inscripción para los octavos de final.