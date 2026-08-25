Remezón en la UC: José María Buljubasich deja el club tras 16 años como gerente deportivo

A través de un comunicado, Los Cruzados informaron que el Tati deja la institución “por decisión del directorio”.

Universidad Católica informó este martes la salida de José María Buljubasich, quien dejará de ser gerente deportivo del club tras 16 años.

A través de un comunicado, Los Cruzados indicaron que la determinación se tomó “por decisión del directorio”.

“Finaliza un periodo de 16 años en el cargo de quien además fuera arquero y capitán del plantel de honor de la UC, etapa en la que se tituló campeón en el año 2005 y logró el récord de imbatibilidad aún vigente en el fútbol chileno con 1.352 minutos sin recibir goles en su arco”.





La institución destacó los logros del argentino, donde consiguió 7 títulos nacionales, 4 Supercopas y una Copa Chile tras haber asumido en 2010, deseándole éxito en sus próximos desafíos.

Cruzados informa Por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica, señor José María Buljubasich. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo de quien además fuera arquero y capitán del Plantel de Honor… pic.twitter.com/hcUqwV7mj8 — Universidad Católica (@Cruzados) August 25, 2026

Salida de Buljubasich se da en medio de críticas de hinchas de la UC

La marcha del trasandino se dio en medio de críticas de los hinchas, quienes lo apuntaron como uno de los responsables de la eliminación de octavos de final de la Copa Libertadores.

En dicha llave, La Franja fue superada por Estudiantes de La Plata que lo goleó 3-0 en al revancha disputada en el Claro Arena el pasado 18 de agosto.

Al cierre del encuentro, los fanáticos cantaron contra la dirigencia y apuntaron a Buljubasich por la falta de refuerzos en el último mercado de pases.

El único que arribó a la UC fue el defensa Agustín García Basso, aunque su traspaso se concretó una vez terminado el plazo para inscribir jugadores en el torneo continental.

“No he puesto el cargo a disposición. Acá se construyó un estadio, hubo tres años que nos costó, pero si separas entre julio del 2010, el cierre del estadio, la apertura y ahora, mis números son muy buenos. El promedio debe estar en el primer y tercer lugar”, dijo el Tati luego del cotejo.