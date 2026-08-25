José María Buljubasich se emociona por su salida y aclara que quería seguir en la UC

En conferencia de prensa, el Tati no ocultó su tristeza tras dejar el cargo de gerente deportivo que ocupó por 16 años. “Estoy orgulloso de lo que hice en Católica”, manifestó entre lágrimas.

Muy emocionado se mostró José María Buljubasich tras oficializarse su salida de Universidad Católica, dejando el cargo de gerente deportivo luego de 16 años.

El Tati se va del club por determinación de Cruzados, situación que fue anunciada este martes en medio de un complejo momento deportivo y críticas de los hinchas.

Una vez conocida la situación, el ex arquero no ocultó su tristeza en la conferencia de prensa donde fue acompañado por el presidente de la institución, Matías Claro.





La confesión de Buljubasich tras salir de la UC: “Quería seguir”

El argentino nacionalizado chileno destacó su labor en La Franja y afirmó que tiene “una buena relación” con Claro.

“Entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones y las acepto y me parece bien. Estoy orgulloso de lo que hice en Católica, creo que la manera de salir de los clubes es de buena manera, deseando que las cosas sigan bien cuando uno está dentro y también afuera”, comentó.

Entre lágrimas, Buljubasich pidió “a los hinchas, trabajadores y a todos que respeten la decisión del directorio, que la valoren y que sigan trabajando para que este club sea cada vez más grande”.

Consultado sobre si pretendía mantenerse como gerente deportivo, el Tati manifestó de manera tajante: “Por supuesto que quería seguir en el cargo, pero entiendo la situación que vive el club”.

“Entiendo que el directorio puede y tiene la potestad de tomar decisiones que cree que son las mejores para la institución. Como dije al principio, las entiendo y las acepto”, agregó.