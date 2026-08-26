Colo Colo vs Unión Española: Dónde ver EN VIVO y ONLINE debut de Vozinha en Copa Chile

Colo Colo recibe a Unión Española por la última fecha del Grupo E de la Copa Chile, partido que marca el esperado debut de Vozinha.

Colo Colo cierra este miércoles la fase de grupos de la Copa Chile enfrentando a Unión Española, partido que está marcado por el debut de Vozinha.

Los Albos dan vuelta la página tras la victoria en el Superclásico ante Universidad de Chile y se enfocan en este torneo en el que ya están clasificados, mientras que Los Hispanos no tienen chances de avanzar.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador Fernando Ortiz apuesta por el arquero de Cabo Verde que viste por primera vez la camiseta del Cacique.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Unión Española?

El partido de Colo Colo ante Unión Española, válido por la fecha 6 del Grupo E de Copa Chile, será transmitido en vivo por TNT Sports.

Además, la plataforma de streaming HBO Max emitirá este encuentro de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y Unión Española por Copa Chile

El compromiso del Popular contra los Rojos de Santa Laura inicia a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 26 de agosto.

El escenario en esta ocasión es el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado es Piero Maza.