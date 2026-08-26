La U denuncia a Javier Correa por gestos obscenos: Tribunal tomó primera medida con jugador de Colo Colo

El argentino deberá comparecer ante el organismo por su actitud una vez terminado el encuentro, arriesgando una importante suspensión.

Universidad de Chile tomó una decisión. A poco más de dos días de caer ante Colo Colo en el Superclásico 200, Los Azules denunciaron a Javier Correa por sus gestos obscenos una vez terminado el duelo.

Si bien la situación no fue consignada por el árbitro Juan Lara en su informe, el cuadro laico optó por acudir al Tribunal de Disciplina por lo ocurrido con el ariete.

Esto se dio durante el festejo del plantel y cuerpo técnico del Cacique, actitud que causó molestia y que ahora podría traer consecuencias en el autor de uno de los goles del Popular.





Tribunal de Disciplina citó a Javier Correa

En ese escenario, el organismo tomó una primera medida citando al argentino para la sesión que se realizará el próximo martes 1 de septiembre.

En dicha instancia, el delantero podrá realizar sus descargos, aunque se arriesga a un castigo que podría extenderse por algunas fechas.

Cabe recordar que el atacante de 33 años viene de una suspensión por otro caso generado fuera de la cancha, donde hizo fuertes acusaciones contra el árbitro Nicolás Gamboa en junio pasado.

En aquella oportunidad, Correa aseguró que eran perjudicados tras una derrota contra Huachipato por la Copa de la Liga.