Su sueldo complica todo: Mauro Icardi está en la mira de un gigante sudamericano

El argentino analiza alternativas tras quedar libre del Galatasaray de Turquía, donde marcó 16 goles en la última temporada.

Mauro Icardi vuelve a generar ruido. En esta ocasión, el delantero podría protagonizar el gran golpe al mercado ante el interés de un gigante sudamericano.

Se trata del Sao Paulo, elenco que busca alternativas para su ataque luego de la lesión de su capitán, Jonathan Calleri.

El argentino atraviesa un incierto momento en su carrera, evaluando diferentes alternativas tras quedar libre del Galatasaray en junio pasado.





El alto sueldo que estaría exigiendo Mauro Icardi al Sao Paulo

El gran obstáculo para concretar el traspaso sería el alto sueldo exigido por el trasandino, teniendo en cuenta que era uno de los mejores pagados de la liga turca.

Las pretensiones de Icardi se acerían a los 3,5 millones de reales mensuales según la prensa brasileña, lo que equivale a casi 621 millones de pesos chilenos cada 30 días.

La cifra está muy por arriba de lo que el Tricolor Paulista está dispuesto a cancelar, aspecto que podría hacer tambalear la negociación.

De concretarse el traspaso, el ariete de 33 años tendría la gran chance de jugar la Copa Sudamericana en la que Sao Paulo chocará ante Boca Juniors en los cuartos de final.

El atacante viene de jugar 47 partidos en la última temporada con el Galatasaray, anotando 16 goles y entregando 3 asistencias.