“Es sancionable”: ANFP libera audios del VAR en penal cometido por Arturo Vidal ante la U

El árbitro Juan Lara cobró la pena máximo a favor de Los Azules la pena máxima tras un remate que se desvió en el volante, desatando los reclamos de todo Colo Colo.

La ANFP liberó este martes los audios del VAR en el penal cometido por Arturo Vidal en el partido de Colo Colo ante Universidad de Chile, el que terminó con triunfo 2-1 para el Cacique.

En el cierre del primer tiempo, el árbitro Juan Lara cobró a instancias de la tecnología una mano en el área del volante albo, quien bloqueó un disparo de Tobías Reinhart.

En el video publicado esta jornada, se explicó que “en el chequeo, el VAR detecta claramente que el defensor desvía el balón con su brazo derecho, realizando un movimiento adicional hacia el balón e impactándolo con amplitud de volumen”.





Los diálogos del VAR en penal de Arturo Vidal

A raíz de lo señalado por el colegiado encargado del VAR, Cristián Garay, se apuntó que hay “evidencia” para sugerir al juez del compromiso realizar “una revisión en campo”.

El diálogo mostró que Garay le mencionó a su colega: “El jugador va, gira su brazo y la termina golpeando con el codo (…) Mira. El jugador está en una posición, la gira y abre el brazo. Para mí es sancionable”.

“La mano está en una posición antinatural, abre el codo”, agregó Garay a Lara, evitando ejecutar el tiro de esquina que correspondía.

Tras ver la acción de Vidal, el árbitro principal sostuvo: “Perfecto. Voy con penal. Amplía el volumen bloqueando un remate al arco”.

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