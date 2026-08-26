Dominio brasileño: Estos son los cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores

Independiente del Valle se convirtió en último equipo en avanzar a la ronda de los ocho mejores, superando sin grandes problemas a Deportes Tolima.

Este martes por la noche quedaron definidas llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores, con Independiente del Valle como último clasificado.

Los ecuatorianos vencieron 3-1 a Deportes Tolima en la revancha de octavos de final, avanzando con un gobal de 4-1 a la ronda de los ocho mejores.

El desafío para el Matagigantes ahora será mucho mayor ya que se medirán a Flamengo, vigente campeón que viene de superar a Cruzeiro con Erick Pulgar como pieza clave.





Esta fase está marcada por el dominio de los clubes brasileños, donde hay cuatro cuadros de ese país que siguen soñando con el título.

A ellos se suman dos argentinos y otro club de Ecuador como lo es Liga de Quito.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata vs Corinthians

Independiente del Valle vs Flamengo

Palmeiras vs Liga de Quito

Fluminense vs Platense

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Los partidos de ida de cuartos de final se jugarán la semana del 9 de septiembre, mientras que las revanchas serán programadas para la semana del 16 del mismo mes.