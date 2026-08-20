Fernando Gago vs Fernando Ortiz: Quién manda en el historial entre los DT de la U y Colo Colo

Los entrenadores de Los Azules y el Cacique tuvieron un cruce en sus periplos por el fútbol mexicano, aunque también se toparon en sus etapas como jugadores.

Un partido crucial es el que jugarán Universidad de Chile y Colo Colo, escuadras que se medirán el próximo domingo 23 de agosto por el Superclasico 200.

El tradicional duelo no solamente marcará un desafío entre dos de los grandes del fútbol chileno, sino que también entre los entrenadores Fernando Gago y Fernando Ortiz.

Los estrategas volverán a toparse por segunda vez en su carrera, esta vez poniendo en foco en un choque trascendental para el futuro de ambos elencos.





El único antecedente entre Fernando Gago y Fernando Ortiz

El único cruce se dio el 31 de marzo del 2024 en la liga mexicana, con Gago a cargo de Chivas de Guadalajara y Ortiz comandando al Monterrey.

Por la fecha 13° de la fase regular, el actual DT de la U se impuso 2-0 en condición de visitante con un autogol y un tanto de Fernando Ortiz.

A esto se suman varios antecedentes en sus etapas de jugadores, entre las que está la final la que Estudiantes del Tano venció a Boca en el Apertura 2006.

El duelo entre el Romántico Viajero y Colo Colo está fijado para el próximo domingo 23 agosto, disputándose a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional.