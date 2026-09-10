Independiente del Valle vs Flamengo: Dónde ver EN VIVO, GRATIS y ONLINE partido por Libertadores

Independiente del Valle recibe a Flamengo de Erick Pulgar por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, partido que se juega en Quito.

Independiente del Valle y Flamengo comienzan su esperada llave de cuartos de final de Copa Libertadores, midiéndose este jueves en el partido de ida.

Tras superar a Deportes Tolima en la ronda anterior, el Matagigantes sueña con dar el primer golpe y aprovechar su competitivo plantel para hacerse fuerte de local.

En tanto, los brasileños van con Erick Pulgar a buscar un buen resultado, lo que les permitiría llegar bien parados a la gran revancha.





Independiente del Valle vs Flamengo: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Independiente del Valle ante Flamengo será transmitido en vivo y online por el sitio de CHV Deportes de chilevision.cl.

Adicionalmente, el canal de YouTube de Chilevisión y la App MiCHV emitirán totalmente gratis este choque de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Independiente del Valle vs Flamengo

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este atractivo encuentro, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de Independiente del Valle vs Flamengo?

El compromiso de los ecuatorianos contra el Mengao inicia a las 21:30 horas de Chile de este jueves 10 de septiembre, disputándose en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.