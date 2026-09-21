Perdió la paciencia: Destapan molestia de Alexis Sánchez tras nueva derrota en el CF Montreal

Philippe Eullaffroy, entrenador del club, reconoció que Maravilla estaba “molesto y tenso” tras una nueva caída en la MLS.

La paciencia de Alexis Sánchez comenzó a agotarse. Maravilla vivió en cancha una nueva derrota del CF Montreal ante el Columbus Crew por la MLS.

Pese a llegar encendidos tras clasificar al Campeonato Canadiense, el Impact perdió 2-0 en condición de local frente al equipo en el que milita Gonzalo Tapia.

Esta caída colmó al tocopillano, quien no ocultó su frustración y desató su molestia por este duro golpe.





La molestia de Alexis Sánchez en el CF Montreal

Según consignó el periodista Maxime Truman, quien cubre la actualidad del CF Montreal, el delantero chileno estaba fastidioso con sus compañeros.

El reportero apuntó a que hubo varios reclamos del ariete al plantel por mostrar un bajo rendimiento, algo que se ha repetido desde su llegada hace poco más de un mes.

Consultado por esto, el entrenador Philippe Eullaffroy sostuvo que “A Alexis le gustaría que el equipo jugara más rápido hacia adelante y que utilizara más el espacio detrás de los defensores. Yo estoy de acuerdo y lo pido, pero no se está dando”.

“Después del partido, estaba molesto y tenso con respecto al desarrollo de la segunda mitad, al igual que varios de sus compañeros de equipo”, reconoció.

Al estar último en la Conferencia Este de la MLS, el único objetivo real que tiene el club de Sánchez tiene como gran objetivo la final del Campeonato Canadiense el 21 de octubre ante Forge FC.