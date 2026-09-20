Chile vs España: Hora y dónde ver EN VIVO partidos del segundo día serie de Copa Davis

El equipo liderado por Nicolás Massú está obligado a ganar el dobles para seguir con vida y disputar el cuarto punto luego de quedar 0-2 en el primer día de acción.

Tras un pésimo primer día, Chile está obligado y no tiene margen de error en la serie de Copa Davis ante España que se disputa en nuestro país.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú quedó 0-2 tras las derrotas de Alejandro Tabilo y Cristian Garín, por lo que el conjunto europeo solo necesita un punto para sellar la eliminatoria.

Cabe señalar que Chile y España se enfrentan por la segunda ronda (Qualifiers) del Grupo Mundial, y el ganador avanzará al Final 8 de noviembre, donde los mejores equipos del mundo lucharán por la tan anhelada Ensaladera de Plata.

A primera hora de este domingo tendrá lugar el dobles, donde la dupla nacional de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios se enfrentarán a Pedro Martínez y Jaume Munar. De ser necesario, se disputarán el resto de puntos.





¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Chile vs España?

Los partidos de Chile ante España por Copa Davis serán transmitidos en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, las plataformas de streaming DGO y Paramount+ emitirán de forma online estos cruciales encuentros.

Hora de los partidos de Chile y España por Copa Davis

El primer compromiso de esta segunda jornada de competencia inicia a las 12:00 horas de Chile de este domingo 20 de septiembre.

Los duelos se disputan el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.